Таможенники в аэропорту Сочи пресекли незаконный вывоз валюты. Летевший в Узбекистан пассажир пытался провезти через границу около 20 тыс. долларов США и российские рубли, передает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе таможенного контроля багажа и ручной клади таможенники в аэропорту Сочи остановили пассажира, вылетающего из России авиарейсом Сочи — Ташкент. Нарушитель шел по «зеленому коридору», не заполнял и не подавал таможенную декларацию. Однако в процессе устного опроса пассажир признался, что перевозит наличные денежные средства.

Таможенники осмотрели ручную кладь нарушителя и нашли 19,9 тыс. долларов США, а также 40 тыс. руб. Как уточнили в ведомстве, превышение допустимой к вывозу суммы составило 10,3 тыс. долларов США. В ЮТУ напомнили, что без письменного декларирования можно провозить лишь 10 тыс. долларов.

Валюту, не превышающую установленную норму, вернули пассажиру. Остальные денежные средства изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП (недекларирование физлицами наличных денежных средств).

За 2024 год в сочинском аэропорту таможенники возбудили 115 административных и три уголовных дела по аналогичным нарушениям. Сумма незаконно перемещаемой валюты превысила 32 млн руб. Чаще всего нарушители пытались вывезти деньги в Турцию, Узбекистан, ОАЭ, Израиль и Грузию.

Вячеслав Рыжков