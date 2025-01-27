«Дочка» обанкроченного «Юрмаша» выставлена на повторные торги

На повторный аукцион в рамках конкурсного производства в ООО «Юргинский машиностроительный завод» («Юрмаш») в Кузбассе выставлено 100% долей в ООО «Промышленная компания «Юргинский машиностроительный завод» (ПК «Юрмаш»). Торги со стартовой ценой 1,17 млн руб. назначены на 6 марта, говорится в объявлении на сайте единого реестра сведений о банкротства (ЕРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Предыдущий аукцион с начальной ценой 1,3 млн руб. завершился победой московского ООО «Девелопмент» с ценой предложения 46,8 млн руб. Однако из-за того, что «Девелопмент» в месячный срок не заключил договор купли-продажи, конкурсный управляющий «Юрмаша» Артемий Кузнецов объявил новые торги.

Согласно отчету об оценке, в ПК «Юрмаш» занято 177 работников, она производит и ремонтирует горнодобывающее оборудование и машины на арендуемом у «Юрмаша» имуществе. В первом полугодии 2024 выручка ПК составила 203,5 млн руб. против 142,9 млн руб. годом ранее, чистая прибыль — 2,6 млн руб. против 0,2 млн руб. «Юрмаш» был признан несостоятельным в сентябре 2020 года и вскоре прекратил работу, уволив персонал. В 2022 году производственную деятельность на его площадях возобновила ПК «Юрмаш».

Игорь Лавренков, Кемерово