ФНС пытается обанкротить тамбовский химзавод из-за долга на 42 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск ФНС России о признании банкротом местного ООО «Волковский завод этилацетата и бутилацетата» из-за долга на 41,7 млн руб. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 27 февраля. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск был подан в ноябре 2024 года. Сначала его оставили без движения из-за бюрократических нарушений, однако налоговая служба в положенный срок предоставила необходимые документы. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ООО «Волковский завод этилацетата и бутилацетата» было зарегистрировано в Моршанском районе Тамбовской области в феврале 2020 года. Основной вид деятельности — производство прочих основных органических химических веществ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Василий Ильичев. Генеральный директор — Алексей Пожитков. Господин Пожитков также руководит брянским ООО «Биохим» с аналогичным видом деятельности. Господин Ильичев выступает учредителем еще 11 юрлиц с различными видами деятельности, в том числе краснодарского ООО «Армавирская межрайонная аптечная база» (производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии), новгородских ООО «Угловский комбинат бытовой химии» (производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств) и ООО «Валдай» (производство напитков). 2023 год Волковский завод отработал с нулевой выручкой и чистым убытком в 13 млн руб. Годом ранее показатели равнялись нулю и 118 тыс. руб. соответственно.

В ноябре 2024 года белгородское УФНС обратилось в суд с иском о банкротстве местного перевозчика ТКО ООО «Транспортная компания "Экотранс"» из-за долга на 222,1 млн руб. Заявление приняли к производству, ближайшее заседание назначено на 17 февраля.

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Алина Морозова