В Казани по итогам 2024 года зарегистрировали рождение почти 19,6 тыс. детей — это на 1,5% больше, чем в предыдущем году. Об этом рассказала начальник МКУ «Управление записи актов гражданского состояния города Казани» Елена Студеникина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в 2024 году зарегистрировано рождение почти 19,6 тыс. детей

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ В Казани в 2024 году зарегистрировано рождение почти 19,6 тыс. детей

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В 2024 году родилось более 10,1 тыс. мальчиков и 9,4 тыс. девочек. В Казани на свет появились 209 пар двойняшек и одна тройня.

Более 80% жительниц города получили свидетельство о рождении в роддоме до выписки.

Среди зарегистрированных рождений 43,4% пришлись на первенцев, 32,9% — на вторых детей, 16,9% — на третьих, 6,8% — на четвертых и последующих.

Диана Соловьёва