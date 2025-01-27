Стоимость элитного жилья в Сочи выросла на 4%

Стоимость 1 кв. м элитной недвижимости в Сочи выросла на 4%, до 2,1 млн руб. При этом активность на рынке такого жилья снизилась примерно на 20-25%, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на эксперта по недвижимости «Оникс-Недвижимость» Марину Мальцеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Сочи Фото: Мэрия Сочи

«Благодаря уникальному статусу Сочи как главного морского курорта страны интерес со стороны обеспеченных покупателей сохраняется, что продолжает поддерживать высокие цены, особенно в элитных сегментах»,— отметила госпожа Мальцева.

По ее словам, в отдельных объектах стоимость «квадрата» может достигать 4 млн руб. Такие цифры эксперт объясняет высоким уровнем платежеспособности покупателей и притоком капитала из крупных российских городов. Эксперт отмечает, что в Сочи ситуация с ценами уникальна, поскольку отсутствие в России городов с таким же климатом и уровнем инфраструктуры делает курорт почти что монополистом в своем сегменте.

Марина Мальцева отмечает, что в основном покупателями жилья на рынке Сочи являются люди, которые могут позволить себе купить недвижимость без ипотеки. Более половины предложений на рынке составляют студии и однокомнатные квартиры, которые покупают для сдачи в аренду.

Татьяна Ручкина