В Челнах задержали 28-летнего парня при попытке похитить шуруповерт

В Набережных Челнах вневедомственная охрана Росгвардии задержала 28-летнего парня по подозрению в краже дрели-шуруповерта из строительного гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

На пульт наблюдения отдела вневедомственной охраны города пришло сообщение о срабатывании сигнализации в строительном гипермаркете. По прибытии на место экипажу Росгвардии охранник магазина пояснил, что один из покупателей пытался похитить дрель стоимостью 15 тыс. руб., а чтобы остаться незамеченным, он прошел через кассу, где была большая очередь, но его зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».

Артём Дергунов