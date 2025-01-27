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В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Днем и ночью 28 января на севере Челябинской области ожидается мокрый снег, слабые метели и гололед, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал» со ссылкой на Челябинский гидрометцентр.

Во время метелей видимость может не превышать 500 м, а скорость ветра будет достигать 7 м/с. По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха по области днем 28 января будет от нуля до минус четырех градусов, ночью похолодает до минус 13-ти.

Водителей просят воздержаться от поездок по федеральным трассам в условиях непогоды без крайней необходимости.

Виталина Ярховска

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