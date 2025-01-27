На укладку грунта на Сергиевском кладбище в Уфе потратят до 4 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 5 февраля выберет подрядчика для укладки грунта на территории Сергиевского кладбища, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 4,28 млн руб., он будет оплачен из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы необходимо завершить до 21 апреля 2025 года. Подрядчик должен разработать грунт, уложить песчано-гравийную смесь, расчистить территорию от кустарников и мелколесья, снести деревья, выкорчевать пни.

В декабре 2024 года управление заключило контракт на благоустройство Сергиевского кладбища с предпринимателем Таликом Имамгаязовым за 11,15 млн руб.

Сергиевское кладбище находится в квартале улиц Высотной, Караидельской, Белорусской и Сеченова. Оно закрыто для захоронений с 1970-х годов. Здесь находятся могилы героев Великой отечественной войны, три братские могилы, в которых похоронены около 1,3 тыс. бойцов и офицеров, умерших в Уфе в годы войны и другие.

Майя Иванова