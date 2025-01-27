В Самаре возбудили уголовное дело из-за ДТП, в котором автобус врезался в припаркованные машины

Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Причиной послужило произошедшее в Самаре ДТП, маршрутный автобус столкнулся с автомобилями при перевозке пассажиров. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Крыма Фото: Прокуратура Крыма

По данным ведомства, 26 января на ул. Георгия Димитрова «маршрутный автобус врезался в припаркованные у дороги легковые автомобили». По предварительным данным, в результате произошедшего пострадал один пассажир автобуса. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В региональном СУ СК России отмечают, что в ходе расследования допросят водителей транспортных средств, пассажиров автобуса, очевидцев аварии, представителей компании-перевозчика. По делу назначены «необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан».

Руфия Кутляева