После аварийной посадки рейса Москва — Сочи проводится проверка

Следователи СКР в Саратовской области проводят проверку после аварийной посадки рейса Москва — Сочи. Борт SU1126 авиакомпании «Аэрофлот» в минувшее воскресенье, 26 января, совершил дополнительную посадку в саратовском аэропорту «Гагарин» в Саратове из-за срабатывания индикации уровня масла, сообщала пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В пресс-службе Западного МСУТ СКР рассказали, что по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка. В ведомстве сообщили, что аварийную посадку запросил командир воздушного судна. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет.

На месте следователи проводят осмотр, выполняют комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Вячеслав Рыжков