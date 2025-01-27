После аварийной посадки рейса Москва — Сочи проводится проверка
Следователи СКР в Саратовской области проводят проверку после аварийной посадки рейса Москва — Сочи. Борт SU1126 авиакомпании «Аэрофлот» в минувшее воскресенье, 26 января, совершил дополнительную посадку в саратовском аэропорту «Гагарин» в Саратове из-за срабатывания индикации уровня масла, сообщала пресс-служба авиакомпании.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
В пресс-службе Западного МСУТ СКР рассказали, что по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка. В ведомстве сообщили, что аварийную посадку запросил командир воздушного судна. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет.
На месте следователи проводят осмотр, выполняют комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.