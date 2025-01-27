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Коммерсантъ FM
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У берегов Португалии задержали контейнеровоз с россиянами на борту

Гражданская гвардия Испании при содействии ФБР задержала в водах у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer, следовавший под флагом Багамских островов. Его экипаж состоит из россиян и белорусов, судно шло из порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург, сообщает портал The Maritime Executive.

Контейнеровоз заподозрили в контрабанде наркотиков, поэтому судно «было тщательно обыскано». В обыске задействовали специалистов Центрального оперативного подразделения гражданской гвардии. Однако в ходе проверки ничего не нашли, поэтому экипаж и судно было решено отпустить, утверждает издание.

Материал The Maritime Executive вышел 22 января, позднее Baltic Summer на портале не упоминался. Telegram-канал Mash сегодня, 27 января, сообщил, что экипаж контейнеровоза удерживали на борту трое суток и вскоре все 23 моряка должны быть отпущены в порт назначения. Согласно сервису по отслеживанию судов MarineTraffic, Baltic Summer сейчас находится в Балтийском море. Mash писал, что при задержании экипажу угрожали оружием, а вызвать на помощь консула РФ россиянам не дали.

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