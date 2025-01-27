В Ярославле прогнозируются теплая неделя и снежные выходные

В Ярославле с понедельника по пятницу, с 27 по 31 января, ожидаются плюсовые температуры как ночью, так и днем. Прогноз публикует центр погоды «Фобос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

С понедельника по пятницу температура воздуха будет составлять +1…+4°С, осадков не ожидается. В первой половине недели будет пасмурно, с четверга — облачно.

Температура воздуха начнет падать к выходным: в субботу ожидается +1…0°С, а в воскресенье — -2…-4°С. Прогнозируются туман и снег.

Алла Чижова