Суд обязал коммунальщиков отремонтировать водопровод в зауральском поселке

В Юргамышской округе Курганской области суд обязал теплоснабжающую организацию выполнить капитальный ремонт водопровода в поселке Новый Мир. Иск направила прокуратуры муниципалитета, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства прокуратура установила, что водопроводные сети в Новом изношены и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Надзорное ведомство направило в суд заявление с требованием возложить на теплосетевую организацию обязанность по капитальному ремонту водопровода протяженностью 9,5 км. Иск удовлетворен в полном объеме. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

По данным администрации Юргамышского округа, теплоснабжением в поселке Новый Мир занимается ООО «Новомировское домоуправление», которое до июля 2024 года было муниципальным унитарным предприятием.