На Кубани объем льготной ипотеки вырос на 17%

В Краснодарском крае объем льготной ипотеки в декабре 2024 года вырос на 17%, до 8 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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Всего за месяц на Кубани взяли 1,5 тыс. льготных ипотечных кредитов. Это на 19% больше, чем месяцем ранее. Средний чек ипотеки на Кубани в конце года составил 5,2 млн руб., средний срок — 333 месяца, или 27 лет.

Кубань занимает четвертое место по объему выданных льготных ипотек. Регион опережают Москва (3,4 тыс. кредитов на 27,8 млрд руб.), Московская область (2,1 тыс. кредитов на 15,5 млрд руб.) и Санкт-Петербург (1,8 тыс. кредитов на 12,3 млрд руб.).

За декабрь в России банки выдали 37,9 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 202,4 млрд руб. На долю льготной ипотеки пришлось 62% от общего количества и 78% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. В годовом отношении количество и объем выдач сократились на 68%. Средний размер льготного ипотечного кредита в декабре составил 5,3 млн руб., средний срок — 305 мес. (25 лет 5 мес.).

Татьяна Ручкина