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Циклонический вихрь принесет в Петербург 27 января мокрый снег и гололедицу

Тыловая часть циклонического вихря сформирует погоду в Петербурге 27 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Циклон продолжит закрывать небо над мегаполисом плотными облаками, а также откроет дорогу к берегам Невы более холодным воздушным массам. В такой ситуации стоит ждать дожди, переходящие в мокрый снег, а затем и в снег.

На дорогах и тротуарах образуется гололедица. Столбики термометров покажут 0 – +2 градуса. Ветер будет дуть с севера со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после циклона «Чарли» 65 собственников частных зданий не справились с задачей незамедлительно убирать снег с крыш, что должны были сделать по регламенту.

Андрей Маркелов

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