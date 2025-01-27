В Хакасии пройдет суд над подпольными оружейниками

Судебный процесс над подпольными оружейниками пройдет в Хакасии. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемыми по делу проходят трое жителей Ширинского района в возрасте от 31-го до 57 лет, организовавшие сеть подпольных оружейных мастерских. Первый, по данным следствия, занимался изготовлением основных частей огнестрельного оружия. Их он передавал второму участнику группы, который переделывал охолощенное автоматическое оружие под стрельбу боевыми патронами. Третий обвиняемый хранил арсенал.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли у подозреваемых шесть стволов, в том числе АК-47 и ТОЗ-16, комплектующие к оружию, свыше 240 боеприпасов различного калибра и взрывчатые вещества. В УФСБ сообщили, что в ходе следствия оружейники признали вину в полном объеме и раскаялись.

Илья Николаев