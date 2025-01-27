В Челябинской области объем выданной льготной ипотеки вырос на 31% за месяц

Банки Челябинской области в декабре 2024 года оформили 909 льготных ипотечных кредитов на сумму 3,95 млрд руб. Количество и объем увеличились на 36% и 31% соответственно в сравнении с ноябрем. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний размер ипотеки с господдержкой в декабре составил 4,34 млн руб. и уменьшился с предыдущего месяца примерно на 4,4%. Сократился также и средний срок займа — с 304 до 301 месяца.

В целом по России за декабрь прошлого года банки выдали 37,96 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 202,4 млрд руб. С ноября показатели увеличились на 18% и 11% соответственно.

Ольга Воробьева