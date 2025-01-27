В Бирском районе экс-чиновник осужден за злоупотребление полномочиями

Бирский межрайонный суд вынес приговор 65-летнему бывшему первому заместителю главы районной администрации Ильдару Фасхутдинову. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, подсудимый признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Суд приговорил его к 1,5 года колонии-поселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что с 2012 года по 2019 год чиновник, являясь председателем межведомственной комиссии и игнорируя обращения жителей 13 жилых домов в Бирске, не принял своевременные меры к признанию зданий аварийными, подлежащими сносу и расселению. При наличии заключений независимых экспертиз, подтверждающих ветхость жилья, он формально проводил осмотры домов и под видом коллегиального мнения решал, что нет оснований для признания домов аварийными и подлежащими сносу. По результатам проведенных во время расследования осмотров с участием специалистов установлено, что дома на момент проверки находились в аварийном состоянии. Сейчас дома включены в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Подсудимый не признал вину.

Майя Иванова