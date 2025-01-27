26 января в Казани произошло 97 ДТП, пострадало 6 человек

За минувшие сутки на дорогах Казани произошло 97 ДТП, всего в них пострадало шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

На высокой скорости был совершен наезд на препятствие. На регулируемом пешеходном переходе пешеход пострадал при наезде. Столкновение на перекрестке из-за проезда на запрещающий сигнал светофора. Еще одно столкновение по причине нарушения очередности проезда.

Из общего числа аварий в четырех пострадали люди, 13 аварий были оформлены с материальным ущербом. За сутки было задержано семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 — без водительских прав. В отделение полиции было доставлено 3 человека в подозрении в совершении преступлений.

Артём Дергунов