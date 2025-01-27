В Ульяновской области с чиновников взыскали ущерб за упавшие на ребенка ворота

Должностные лица администрации Старомайнского района Ульяновской области привлечены к ответственности из-за инцидента с ребенком на местном стадионе. С чиновников взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 29 мая 2024 года. На ребенка рухнули переносные гандбольные-минифутбольные ворота на стадионе на улице Крупской в рабочем поселке Старая Майна.

В результате происшествия девочка получила ушиб мягких тканей лица. Проверка показала, что это произошло из-за того, что чиновники не осматривали спортивные сооружения и не проверяли оборудование перед эксплуатацией. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к районной администрации.

Георгий Портнов