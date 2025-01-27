Под Златоустом в аварии погибли два человека

Ранним утром 27 января под Златоустом в ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель кроссовера Nissan Х-trail двигался по федеральной трассе М-5 «Урал». Он выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 52-летний пассажир Lada погибли на месте, виновник аварии с травмами доставлен в медучреждение.

Виталина Ярховска