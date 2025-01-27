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Вступил в силу приговор жителю Тувы, убившему тяжелобольную падчерицу

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) подтвердил законность приговора жителю Тувы Оскал-оолу Куулару, осужденному на 11 лет колонии за убийство тяжелобольной падчерицы. Таким образом, была оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба защиты, сообщили сегодня в пресс-службе суда.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Приговор Оскал-оолу Куулару Верховный суд Тувы вынес 27 июня 2024 года, он был основан на вердикте коллегии присяжных, которые признали вину подсудимого доказанной. По материалам дела, 28 июня 2022 года в городе Ак-Довурак злоумышленник нанес несколько ударов кулаком по голове тяжелобольной, прикованной к кровати малолетней падчерицы, мешавшей ему своим плачем смотреть телевизор. От полученных травм девочка скончалась.

Суд назначил обвиняемому 11 лет заключения в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Илья Николаев

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