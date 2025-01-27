По Екатеринбургу прокатится трамвай с лекциями о блокадном Ленинграде

В понедельник, 27 января, в Екатеринбурге пройдет общероссийская акция «Искра», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в рамках которой по городу будет курсировать трамвай-лекторий, передает близкий к мэрии telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лекции о блокадном Ленинграде прочитает доцент кафедры педагогики и педагогической компаративистики Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Татьяна Дорохова — слушателям расскажут о стратегическом значении города в Великой Отечественной войне и роли Дороги жизни, в том числе по воспоминаниям очевидцев. Также все желающие смогут ознакомиться с сериалом «Фильм не сохранился», созданным обществом «Знание», который через объектив камеры оператора, жителя блокадного Ленинграда, показывает жизнь в осажденном городе.

Кроме того, в Екатеринбурге пройдет всероссийская акция «Блокадный хлеб» — с 12:00 до 18:00 на Площади Труда добровольцы Свердловского областного медицинского колледжа будут рассказывать о жизни блокадников Ленинграда. Все желающие получат талоны на получение кусочка хлеба весом в 125 граммов, что соответствовало минимальной норме питания во время блокады города. Выдача хлеба будет организована в специально оборудованной армейской палатке.

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны продлилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Ирина Пичурина