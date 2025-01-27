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Коммерсантъ FM
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Нарышкин: НКО за рубежом усилили попытки принизить вклад СССР в разгром нацизма

Иностранные некоммерческие организации усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить вклад СССР в разгром нацизма, утверждает директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, речь идет об НКО в США, Германии, Польше, примеры организаций он не привел.

Господин Нарышкин заявил, что НКО за границей пытаются «фальсифицировать историю Второй мировой войны». «Они пытаются, с одной стороны, обелить преступления нацистов и, с другой стороны, пытаются принизить по-настоящему решающую роль Красной Армии, народов Советского Союза в разгроме фашистской Германии, в освобождении и нашей страны, и всей Европы от нацизма»,— сказал глава СВР в интервью «РИА Новости».

В июле 2021 года Владимир Путин подписал закон о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. В апреле 2022-го ввели штрафы за нарушение этого закона: гражданам грозит от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностным лицам — от 1 тыс. до 4 тыс. руб., юрлицам — от 10 тыс. до 50 тыс. руб.

В июне 2024 года в Госдуму внесли законопроект «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», в декабре он прошел первое чтение.

Подробности — в материале «Ъ» «Историю не оставили без суда».

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