ММК подписал договор с «Авито» для подготовки специалистов

Магнитогорский металлургический комбинат и «Авито» подписали договор о сотрудничестве в сфере подготовки и повышения квалификации специалистов металлургической отрасли и других производств, развития программ профориентации для школьников и студентов, популяризации инженерных и рабочих специальностей, а также запуска совместных проектов по промышленному туризму. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Партнерство предполагает проведение мероприятий и запуск инициатив, направленных на повышение привлекательности технических профессий среди молодежи, продвижение профориентации нового поколения, рекрутинг и внедрение научно-технических решений в производство. ММК как флагманское промышленное предприятие заинтересовано в продуктивных кадрах, а «Авито Работа» благодаря внутренней аналитике больших данных может помочь производственному сектору объективно оценивать состояние рынка труда и перспективы его развития, а также внедрять лучшие практики для обучения, найма и развития специалистов, отмечают в пресс-службе комбината.

Виталина Ярховска