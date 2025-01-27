В горах Новороссийска заблудились семеро подростков
В лесу, в горах Новороссийска, заблудились семеро подростков, которые катались на мотоциклах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Фото: loon.site
«...заехали непонятно куда, спустились в ущелье, а подняться обратно по скользкой тропинке не смогли, бросили мотоциклы, поднялись на сопку и поняли, что заблудились...» — написал господин Одеров.
Спасатели, полицейские и волонтеры более трех часов искали подростков в районе карьера «Атакай Цемента». Они прошли пешком около 3 км по пересеченной местности. В итоге подростков нашли.