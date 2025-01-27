Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В горах Новороссийска заблудились семеро подростков

В лесу, в горах Новороссийска, заблудились семеро подростков, которые катались на мотоциклах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

«...заехали непонятно куда, спустились в ущелье, а подняться обратно по скользкой тропинке не смогли, бросили мотоциклы, поднялись на сопку и поняли, что заблудились...» — написал господин Одеров.

Спасатели, полицейские и волонтеры более трех часов искали подростков в районе карьера «Атакай Цемента». Они прошли пешком около 3 км по пересеченной местности. В итоге подростков нашли.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...