В Ростове потушили пожар на автозаправке

Вечером, 25 января, сотрудники МЧС потушили пожар на автозаправке по ул. Всесоюзная, 135. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала Baza, пожар произошел в результате поджога.

Около 23:00 сотрудник заправочной станции Flash увидел огонь и вызвал спасателей. Рассматривалась версия, что причиной возгорания стала неисправность рекламного экрана, однако после просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что пожар произошел из-за поджога. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело (ст. 167 УК РФ).

Огонь был ликвидирован на площади два квадратных метра. К тушению привлекались четыре сотрудника МЧС и одна единица техники. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.

Ева Китаева