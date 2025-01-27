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В Ростове потушили пожар на автозаправке

Вечером, 25 января, сотрудники МЧС потушили пожар на автозаправке по ул. Всесоюзная, 135. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала Baza, пожар произошел в результате поджога.

Около 23:00 сотрудник заправочной станции Flash увидел огонь и вызвал спасателей. Рассматривалась версия, что причиной возгорания стала неисправность рекламного экрана, однако после просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что пожар произошел из-за поджога. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело (ст. 167 УК РФ).

Огонь был ликвидирован на площади два квадратных метра. К тушению привлекались четыре сотрудника МЧС и одна единица техники. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.

Ева Китаева

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