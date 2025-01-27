«Яндекс-переводчик» получит разработку по тувинскому языку к лету 2025 года

Проект использования тувинского языка в сервисе «Яндекс-переводчик» будет подготовлен к середине 2025 года. Сроки назвал директор Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований Вячеслав Март-оол.

«Институт планирует завершение работ к лету, после чего ожидается приезд в Кызыл представителей “Яндекса” для проведения презентации проекта. Параллельно ведутся разработки по созданию синтезатора речи на тувинском языке»,— отмечается в сообщении официального портала Республики Тыва.

23 января глава Тувы Владислав Ховалыг обратился с ежегодным посланием к верховному хуралу. Он заявил о предстоящем грантовом отборе проектов по созданию креативных приложений для цифровизации тувинского языка.

Тувинский относится к саянской группе тюркских языков. На нем говорят более 250 тыс. человек. Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе в Красноярске прошла стратегическая сессия «Создание цифровой среды родных языков через призму технологий и креативных индустрий».

Валерий Лавский