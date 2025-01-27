В Госдуме предложили снимать блокировку с соцсетей при продаже доли россиянам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой оценить возможность снятия блокировки с запрещенных в России соцсетей в случае продажи ими более половины доли российским инвесторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Может ли приобретение российским инвестором крупной (50% и более) доли в заблокированной в России иностранной социальной сети, сопровождающееся изменением ее внутренней политики в отношении России, стать основанием для пересмотра статуса данной платформы и исключения ее из перечня запрещенных в нашей стране?» — приводит «РИА Новости» отрывок из документа.

Он также отметил, что примеры других стран показывают, что национальный контроль над цифровыми сервисами важен для суверенитета в информационной сфере. Вице-спикер подчеркнул целесообразность рассмотрения отмены блокировки при соблюдении сервисами законодательных норм и национальных интересов России.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что доступ к Instagram (принадлежит признанной ведущей экстремистскую деятельность и запрещенной в РФ Meta) лучше возобновить «как можно скорее». По его словам, Россия должна задействовать все платформы, чтобы «нести нашу правду в мир».