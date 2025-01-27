Премьер Польши осудил слова Маска о чувстве вины немцев за прошлое
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал высказывание американского миллиардера Илона Маска о том, что немцам не следует чувствовать вину за преступления нацистов. Об этом господин Маск заявил 25 января на предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступая по видеосвязи.
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Фото: Czarek Sokolowski / Pool / Reuters
«Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия АдГ о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима»,— написал польский премьер в соцсети Х.
В ходе выступления Илон Маск сообщил, что жители Германии «слишком много внимания уделяют вине за прошлое». Он подчеркнул, что «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек». Также миллиардер назвал АдГ «лучшим выбором для Германии» и что «это нормально — гордиться быть немцем».
АдГ была основана в 2013 году. Партия приобрела популярность на фоне усиления позиций правых политических сил в Европе. В частности, она выступает за ужесточение миграционного законодательства, снятие санкций с России и за возобновление закупок российского газа. На следующей неделе в Бундестаге поднимут вопрос о запрете АдГ.