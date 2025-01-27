Премьер Польши осудил слова Маска о чувстве вины немцев за прошлое

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал высказывание американского миллиардера Илона Маска о том, что немцам не следует чувствовать вину за преступления нацистов. Об этом господин Маск заявил 25 января на предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступая по видеосвязи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Czarek Sokolowski / Pool / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Czarek Sokolowski / Pool / Reuters

«Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия АдГ о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима»,— написал польский премьер в соцсети Х.

В ходе выступления Илон Маск сообщил, что жители Германии «слишком много внимания уделяют вине за прошлое». Он подчеркнул, что «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек». Также миллиардер назвал АдГ «лучшим выбором для Германии» и что «это нормально — гордиться быть немцем».

АдГ была основана в 2013 году. Партия приобрела популярность на фоне усиления позиций правых политических сил в Европе. В частности, она выступает за ужесточение миграционного законодательства, снятие санкций с России и за возобновление закупок российского газа. На следующей неделе в Бундестаге поднимут вопрос о запрете АдГ.