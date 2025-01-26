Четыре дома в курской деревне пострадали при обстреле со стороны Украины

ВСУ обстреляли деревню Гирьи Беловского района Курской области. В результате никто не пострадал, однако в четырех жилых домах были выбиты окна, в двух из них — повреждены крыши. Также разрушения получили несколько хозпостроек и гаражей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, во всех домах в ближайшее время закроют тепловой контур. Собственникам предложат провести капитальный ремонт силами властей или получить сертификат на новое жилье. Деревня входит в так называемую «серую зону».

Беловский район не раз подвергался атакам со стороны Украины. В последний раз — 13 января. Тогда дрон обстрелял автомобиль на дороге между селом Белица и деревней Гирьи. В результате пострадали пожилые супруги, их доставили в больницу. По факту атаки СКР возбудил уголовное дело о теракте (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ; до 20 лет лишения свободы).

Алина Морозова