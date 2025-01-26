Летевший из Москвы в Сочи самолет экстренно приземлился в Саратове

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Саратове из-за срабатывания датчика уровня масла, рассказали в пресс-служба авиакомпании. Посадка произошла в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Резервный борот направили из Москвы, авиалайнер должен вылететь из Саратова в Сочи в 23:30 по местному времени. Пассажиры будут обеспечены едой и напитками, уточнили в «Аэрофлоте». В авиакомпании рассказали, что ждущим вылета пассажирам предоставят еду и напитки.

Ранее двум самолетам Sukhoi Superjet 100 ростовской компании «Азимут» пришлось вернуться в аэропорты из-за технических неисправностей. Первый самолет, направлявшийся в Стамбул, вернулся в аэропорт Минеральных Вод 25 января в 17:16. Второй инцидент произошел 26 января в 8.26. Самолет, летевший в Сочи, вынужденно вернулся в аэропорт Минвод.

Наталья Решетняк