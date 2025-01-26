«Кама Капитал» планирует выкупить логистический комплекс Q-Park в Казани

«Кама Капитал» планирует приобрести бизнес-центр «Кутузов Тауэр» в Москве и логистический комплекс Q-Park в Казани. Об этом сообщает «Ъ».

Инвестиционный холдинг занимается выкупом активов, среди которых уходящие из России западные организации. «Кутузов Тауэр» и комплекс Q-Park принадлежит ирландской компании Bergkamp Investments. Она вынуждена продать имущество из-за политической ситуации и банкротства бенефициара. Bergkamp Investments смогла бы выручить от продажи недвижимости до 18 млрд руб., но в худшем случае получит 5% от этой суммы.

Общая площадь бизнес-центра «Кутузов Тауэр» составляет 31,9 тыс. кв. м, а логистического комплекса Q-Park — 83,5 тыс. кв. м. Он находится рядом с аэропортом Казани.

«Кама Капитал» — инвестиционный холдинг, чья выручка в 2024 году, по собственным данным, составила 6,7 млрд руб. Одним из учредителей является Рустем Зарипов. В прошлом году «Кама Капитал» выкупила бизнес-центр «Метрополис» в Москве, долю в «Outlet Белая Дача» и полностью «Outlet Village Пулково».

Диана Соловьёва