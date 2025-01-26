Летевший из Москвы в Сочи самолет вынужденно приземлился в аэропорту Саратова

Самолет, который выполнял рейс Москва—Сочи, сел в аэропорту Саратова. Экипаж Airbus A321 принял решение приземлиться после срабатывания датчика уровня масла, рассказала пресс-служба «Аэрофлота».

Посадка произошла в штатном режиме. Из Москвы направили резервный борт. Самолет вылетит из Саратова в Сочи в 23:30 по местному времени (22:30 мск). В авиакомпании рассказали, что ждущим вылета пассажирам предоставят еду и напитки.

Сегодня утром самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел в ОАЭ, вернулся в российский аэропорт из-за состояния здоровья одного из пассажиров. Также сегодня двум Sukhoi Superjet 100 ростовской компании «Азимут» пришлось вернуться в аэропорты из-за технических неисправностей.