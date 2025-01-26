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обновлено 19:20

Бастрыкину доложат о ДТП с перевернувшимся автобусом в Зверево

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ДТП с перевернувшимся автобусом на подъезде к городу Зверево Ростовской области. Транспорт перевозил рабочих Шахты. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Как сообщал «Ъ-Ростов», 36-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением из-за сильного тумана. Транспорт съехал на обочину и опрокинулся. В этот момент в нем находились девять человек. По данным Госавтоинспекции региона, был госпитализирован один человек.

По факту ДТП в СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил главе донского ведомства Аслану Хуаде доложить о ее результатах. Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анастасия Казуков

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