Бастрыкину доложат о ДТП с перевернувшимся автобусом в Зверево

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ДТП с перевернувшимся автобусом на подъезде к городу Зверево Ростовской области. Транспорт перевозил рабочих Шахты. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как сообщал «Ъ-Ростов», 36-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением из-за сильного тумана. Транспорт съехал на обочину и опрокинулся. В этот момент в нем находились девять человек. По данным Госавтоинспекции региона, был госпитализирован один человек.

По факту ДТП в СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил главе донского ведомства Аслану Хуаде доложить о ее результатах. Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анастасия Казуков