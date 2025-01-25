В Зверево перевернулся автобус с шахтерами

В пятницу, около 22:10 на подъезде к городу Зверево Ростовской области перевернулся автобус, перевозивших рабочих шахты. Один человек госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, 36-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением из-за сильного тумана. Автобус съехал на обочину и опрокинулся. В нем в этот момент находились девять человек. 53-летний пострадавший отправлен в больницу.

Сотрудники полиции и региональной прокуратуры проводят проверки по факту ДТП.

Кристина Федичкина