В Татарстане предложили дать детям учителей приоритетное право на зачисление в школы

Госсовет Татарстана разработал проект законодательной инициативы об изменениях в ст. 55 Федерального закона «Об образовании». Депутаты предлагают предоставить право регионам определять перечень граждан, чьи дети будут иметь преимущественное право при поступлении в государственные и муниципальные школы и детские сады. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Среди приоритетных категорий предлагают выделить педагогов. Авторы инициативы считают, что изменения обеспечат дополнительную социальную поддержку преподавателям и помогут привлечь в школы необходимые кадры.

В инициативе указывают, что похожая мера поддержки действует в некоторых регионах России. Так, в Карачаево-Черкесии первоочередное право предоставления мест закреплено за детьми педагогов, работающих в данных организациях. В Самарской области преимущественным правом обладают дети медицинских работников государственных медицинских организаций.

«Введение данной нормы позволит субъектам федерации более гибко реагировать на местные потребности и реалии, создавая дополнительные стимулы для привлечения квалифицированных кадров прежде всего в школы и детские сады, где мы наблюдаем дефицит кадров», — сообщила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в разговоре с «Ъ Волга-Урал».

Ранее на пресс-конференции министр образования республики Ильсур Хадиуллин рассказал, что в республике не хватает 2 тыс. педагогов.

Диана Соловьёва