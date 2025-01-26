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Главе СК РФ доложат о девочке, упавшей с двухметровой высоты в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о травмировании 11-летней девочки на цирковом фестивале в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Главе СК РФ доложат о девочке, упавшей с двухметровой высоты в Казани

Главе СК РФ доложат о девочке, упавшей с двухметровой высоты в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Главе СК РФ доложат о девочке, упавшей с двухметровой высоты в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Казани во время выступления на цирковом фестивале 11-летняя девочка упала с двухметровой высоты и сломала руку. Несовершеннолетнюю госпитализировали.

По данному факту в СУ СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления республики Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва

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