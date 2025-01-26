Главе СК РФ доложат о девочке, упавшей с двухметровой высоты в Казани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о травмировании 11-летней девочки на цирковом фестивале в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Главе СК РФ доложат о девочке, упавшей с двухметровой высоты в Казани
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В Казани во время выступления на цирковом фестивале 11-летняя девочка упала с двухметровой высоты и сломала руку. Несовершеннолетнюю госпитализировали.
По данному факту в СУ СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления республики Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.