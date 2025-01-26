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обновлено 17:50

Полиция прокомментировала массовую драку со стрельбой в Таганроге

Возле здания администрации Таганрога по ул. Петровской произошла драка ранним утром 25 января. В результате один житель обратился в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, в полицию Таганрога обратились очевидцы потасовки. Правоохранители прибыли по указанному адресу. Однако участников инцидента на месте происшествия не оказалось. Полицейские установили, что 23-летний житель приморского города обратился в больницу и опросили его. Выяснилось, что у него произошел конфликт с неизвестными, который перерос в драку.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения и ищут других участников драки.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канал «ЧП Таганрог», потасовка в центре города началась после того, как к месту события приехали несколько человек на такси. Они устроили драку с группой других неизвестных лиц на проезжей части. Также очевидцы сообщали о раздавшемся громком звуке во время конфликта, похожим на выстрел.

Анастасия Казуков

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