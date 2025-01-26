Оперштаб: утечек мазута из затонувшей кормы танкера «Волгонефть-212» нет
Спасатели МЧС проверили состояние танкера «Волгонефть 212», который затонул недалеко от побережья Краснодарского края, и не нашли признаков утечки мазута. Об этом сообщает оперштаб региона.
По данным штаба, грунт вокруг танкера чистый, а масляных пятен нет.
Корма «Волгонефти 212» находится в 11 километрах от берега на глубине 20 метров. Мониторинг продолжается для контроля за ситуацией.
После ЧП с танкерами в акватории Черного моря собрано свыше 175 тыс. тонн загрязненного грунта, на временные площадки вывезено около 134 тыс. тонн.