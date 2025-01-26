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В Каменске-Уральском открылся туристско-информационный центр за 40 млн рублей

В Каменске-Уральском открылся туристско-информационный центр в районе лыжно-лодочной базы «Металлист». Как сообщил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в своем telegram-канале, на обустройство центра было выделено 40 млн руб. в рамках конкурсного отбора.

Фото: telegram-канал замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова

Фото: telegram-канал замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова

«Здесь же открыт павильон с сувенирной продукцией, установлены информационные цифровые терминалы для демонстрации туристских карт, маршрутов, созданы условия для организации и проведения массовых событийных мероприятий, презентаций и мастер-классов», — написал Алексей Шмыков.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», для привлечения туристов в регион в Волчанске построят досугово-оздоровительный термальный комплекс. На реализацию проекта выделено 21 млн руб.

Мария Шараева

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