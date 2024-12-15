В Волчанске построят термальный комплекс за 21 млн для привлечения туристов

В Волчанске началось строительство первой очереди досугово-оздоровительного термального комплекса для привлечения туристов в Свердловскую область. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, на реализацию проекта выделено 21 млн руб. из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«На эти средства на берегу озера построены 12 домиков. Развитие комфортных средств размещения на севере Свердловской области создадут все необходимые условия для увеличения туристского потока и популяризации отдыха», — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Строительство термального комплекса реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Планируется, что на территории будут оборудованы общественные места с костровой и мангальными зонами, построен круглогодичной бассейн.

Напомним, в середине февраля вблизи Екатеринбурга в поселке Горный Щит открылся термальный комплекс «Юга». Общая площадь бассейнов составила 505 кв. м.

Мария Шараева