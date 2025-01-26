Пять человек ранены в ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области
ДТП с тремя автомобилями произошло в Сергачском округе Нижегородской области 26 января 2025 года. По информации регионального ГУ МВД , в аварии пострадали пять человек.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
По предварительной информации, около 11:00 на участке автодороги Сергач — Яново около железнодорожного переезда Тарталей водитель Chevrolet Niva допустил занос автомобиля с последующем выездом на встречную полосу. Там он столкнулся с другим таким же автомобилем, затем в первый автомобиль врезалась Lada Granta.
В областном ГУ МЧС дополнили, что водитель одного транспортного средства оказался зажат в автомобиле, спасатели деблокировали мужчину.
Пятерых пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.