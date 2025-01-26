СМИ: полиция игнорировала предупреждения в отношении убийцы детей в Саутпорте

Как пишут британские СМИ, в том числе The Times и The Giardian, полиция и подразделение по борьбе с терроризмом несколько раз игнорировали предупреждения в отношении Акселя Рудакубаны, который убил трех девочек летом прошлого года. СМИ ссылаются на доклад, который готовит Министерство внутренних дел, а также на заявления министра Иветт Купер и другие источники.

По их данным, в частности, Рудакубана трижды привлекал внимание подразделения Prevent, занимающегося предотвращением терактов. Это было связано с его пристальным интересом к стрельбе в школах, терактам, деятельности Ирландской республиканской армии, Ближнем Востоку и работе спецслужб. Учителя Рудакубаны информировали полицию об этом интересе. Однако сотрудники подразделения по предотвращению терроризма пришли к выводу, что Рудакубана просто демонстрирует нехарактерный для подростка 13–14 лет (это происходило в 2019–21 годах) интерес к мировым новостям, но при этом ему не грозит радикализация. Также сообщается, что в 2019 году Рудакубану исключили из школы за то, что он принес с собой нож. В другой школе он ударил одного из учеников клюшкой, сломав ему запястье, а приехавшая на место происшествия полиция обнаружила в рюкзаке Рудакубаны нож. В 2022 году полиция снова задерживала его с ножом, когда он ехал в автобусе.

17-летний на тот момент Рудакубана в июле прошлого года напал с ножом на детей, занимавшихся в танцевальном кружке в Саутпорте. Он убил трех девочек и ранил еще десять детей. На этой неделе Рудакубану приговорили к 13 пожизненным срокам тюремного заключения.

Яна Рождественская