Минобороны Ливана сообщило о гибели военного при обстреле ЦАХАЛа

Министерство обороны Ливана заявило о гибели одного военнослужащего на юге страны. По сообщению министерства в сети Х (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), солдат погиб в результате обстрела ВС Израиля.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее солдаты произвели «предупредительный огонь в ряде районов с целью устранить угрозу со стороны тех, кто был замечен в попытке приблизиться к войскам». Кроме того, израильским военным удалось задержать некоторых из тех, кто пытался подобраться к расположению частей армии. На данный момент их опрашивают.

СМИ также сообщают о стрельбе солдатами Израиля по жителям Ливана, которые пытаются вернуться в населенные пункты на юге. По данным «Аль-Маядин», число ливанцев, пострадавших от огня ЦАХАЛа при попытке войти в Кфар-Кила сегодня, составило по меньшей мере 12 человек.

60-дневное перемирие между Ливаном и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года. За это время ЦАХАЛ, по данным ливанской стороны, атаковал более сотни целей на территории Ливана, погибли 39 человек. Согласно условиям перемирия, армия Израиля должна покинуть юг Ливана в течение 60 дней. Вдоль южной границы страны при поддержке Временных сил ООН в Ливане расположится ливанская армия. Вооруженные формирования «Хезболлы» также должны отодвинуть свои силы от ливанского юга за реку Литани.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израильская армия прописывается в Ливане».