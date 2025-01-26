Два участника нападения на Капитолий отказались от помилования

Джейсон Риддл, участник штурма Капитолия 6 января 2021 года, отказался от помилования, объявленного Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Guardian. «Это как если бы (Трамп.— The Guardian) пытался сказать, что ничего не было. Но было же. Я совершил все эти вещи, и они непростительны»,— заявил Риддл, объясняя свое решение.

Джейсон Риддл, ветеран ВМС, был приговорен в 2021 году к 90-дневному тюремному заключению и штрафу в $750 за участие в беспорядках и причинение ущерба: он разгромил кабинет одного из сенаторов, выпил находившуюся там бутылку вина и украл книгу. Риддл уже отбыл наказание.

По данным The Guardian, Риддл стал как минимум вторым участником беспорядков, отказавшимся от президентского помилования. 71-летняя Памела Хемпхилл, приговоренная в 2022 году к 60-дневному заколючению и трехлетнему условному сроку за незаконное участие в демонстрации и пикете, заявила газете, что принимает на себя всю ответственность за свои действия и не желает участвовать в «пропаганде того, что (нападение.— The Guardian) было лишь мирным протестом».

Прощение участников нападения на Капитолий было одним из самых ярких предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он подписал указ о помиловании 1500 человек, осужденных в рамках этого дела, в свой первый день на посту президента США.

Андрей Келекеев