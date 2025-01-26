В Казани пожарные спасли пенсионера из загоревшегося дома

Пожарные спасли 70-летнего мужчину из горящего дома на улице Олега Кошевого в Казани. Об этом сообщили ГУ МЧС Казани.

В квартире одноэтажного кирпичного дома произошло возгорание. Прибывшие специалисты обнаружили пожилого мужчину, лежащего на кровати. Его доставили в больницу с отравлением продуктами горения средней тяжести.

Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства выясняются.

В Советском районе Казани 25 января во время пожара в частном доме погиб 60-летний мужчина.

Дарья Сайфиева