В Казани во время пожара в частном доме погиб человек
В Казани во время пожара в частном доме, находящимся на территории СНТ «Татпотребсоюз» в Советском районе, погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Первые пожарные подразделения, прибывшие на место, заметили, что дым идет из-под кровли двухэтажного дома, у которого первый этаж из кирпича, а второй — деревянный.
Пожарные обнаружили, что очагом возгорания являются вещи, находящиеся на втором этаже дома. В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
Площадь пожара составила 3 кв. м. Причина возгорания устанавливается.