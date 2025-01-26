Жительница Новороссийска пойдет под суд за фиктивную регистрацию 11 иностранцев

В Новороссийске перед судом предстанет местная жительница за нарушение миграционного законодательства. Женщину обвиняют в фиктивной регистрации 11 иностранных граждан, прибывших из сопредельных государств, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Новороссийску.

Как установлено следствием, 63-летняя женщина на протяжении трех месяцев занималась фиктивной постановкой на учет иностранцев, чтобы получить материальную выгоду. Она зарегистрировала по месту пребывания в своем доме иностранных граждан, но не собиралась предоставлять им жилье для проживания.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до трех лет лишения свободы по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Тат Гаспарян