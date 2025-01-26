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В Челябинске перевозчика маршрута №22а оштрафуют за плохое состояние автобусов

Челябинского перевозчика, обслуживающего маршрут №22а Генерала Брусилова — ЧКПЗ, проверили после жалоб местных жителей. В результате было выявлено 25 нарушений. Перевозчику выставят штраф в размере 25 тыс. руб. Об этом сообщается в telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

Всего проверено девять автобусов. Снаружи они были грязные, на стеклах обнаружены трещины и иные повреждения. Экипировка салона не соответствовала требованиям, также не работали медиасистема и автоматическое информирование пассажиров об остановках.

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